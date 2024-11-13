بلينكن: نعمل على خطط خروج إسرائيل من غزة وعدم عودة حماس لحكم القطاع

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية وضع خطط واضحة لخروج إسرائيل من غزة، والتأكد من أن حماس لن تعود مجددًا، في حالة اتخاذ القرار بإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، على هامش زيارته إلى بروكسل للقاء مسئولي حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعمل على تلك الخطط بشكل مكثف الآن.

وأشار إلى أن الوقت مناسب الآن لوقف الحرب في غزة، قائلًا إن بلاده ترغب في تنفيذ إسرائيل الخطوات اللازمة لضمان دخول المساعدات إلى القطاع.

واتهم حماس برفض التعاون في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، زاعمًا أن «الحركة كان بإمكانها الموافقة على الإفراج عن عدد من الرهائن، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين».

ولفت إلى أن «المفاوضات في السابق كانت تضمن الخروج الآمن لجميع مقاتلي حماس من غزة»، قائلًا إن «الفلسطينيين عالقون الآن فيما بدأته حماس»، بحسب ادعاءاته.