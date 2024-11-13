نفى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بشأن تعويم جديد للجنيه.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء: «مفيش تعويم هيحصل ثاني، استوعبنا أخطاء السنوات السابقة في الانتظار 3 أو 4 سنوات حتى يظهر لدينا مؤشر أن سعر العملة لا يعكس وضعه الحقيقي، في ظل الاضطرابات والظروف الجيوسياسية».

وأضاف: «من يتابع سوق الصرف وشاشات البنوك سيكتشف أننا لسنا بحاجة إلى تعويم، لأن سعر الصرف يتحرك، منذ أيام ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تدريجيا من مستويات 47 إلى 49.30، بما يعني أن سعر الصرف مرن، والسوق السوداء انتهت».

وتابع: «نحن أعدنا بناء الدولة من جديد خلال السنوات العشر الماضية بما يتجاوز 10 تريليونات جنيه».

ونوه أن صانع السياسة النقدية يوازن بين أمرين؛ تغيير سعر الصرف الذي يرهق المواطن، وعدم تخفيض قيمة العملة الذي يرهق الاقتصاد، موضحا أن صانع القرار لا يريد إرهاق المواطن؛ ولكنه يوازن بين ذلك وبين متطلبات الاقتصاد.