دول الشمال ودول البلطيق في الناتو تقرر تمويل حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الخميس، أن دول الشمال الثمانية و دول البلطيق في الحلف ستمول حزمة مساعدات عسكرية وذخائر بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا، مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشارك كل من الدنمارك واستونيا وفنلندا وإيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد في الحزمة، التي تعد جزءا من مبادرة الناتو الخاصة بالمتطلبات ذات الأولوية لأوكرانيا.

ورحب الأمين العام للناتو مارك روته بالخطوة، قائلا إن الحزمة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية تحتاجها بشدة قبل أشهر الشتاء.

وأضاف: "حلفاء الناتو سيواصلون تقديم المعدات والإمدادات الأساسية".