 إثيوبيا تحقق في احتمال تفشي حمى نزفية فيروسية جديدة بعد إصابة 8 أشخاص
الخميس 13 نوفمبر 2025 8:35 م القاهرة
نيروبي (كينيا) (أ ب) 
نشر في: الخميس 13 نوفمبر 2025 - 7:44 م | آخر تحديث: الخميس 13 نوفمبر 2025 - 7:44 م

أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، اليوم الخميس، احتمال تفشي حمى نزفية فيروسية غير محددة في جنوبي إثيوبيا، تخضع حاليا للتحقيق بعد الإبلاغ عن ثماني حالات مشتبه في إصابتها بالحمى.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الصحة الإثيوبية نتائج التحقيق الجاري غدا الجمعة، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، الهيئة المسؤولة عن الاستجابة الصحية على مستوى القارة.

وتعد الحمى النزفية الفيروسية مجموعة من الأمراض التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة، وتشمل أمراض فيروسي ماربورج وإيبولا، وحمى القرم – الكونغو النزفية ، وحمى لاسا – وجميعها سُجلت حالات لها في القارة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنها بصدد إرسال 11 خبيرا فنيا لدعم إثيوبيا في التحقيق والتصدي لتفشي المرض.

وتم الإبلاغ عن تفشي الحمى في منطقة أومو الجنوبية، الواقعة على الحدود مع جنوب السودان المجاورة.

وقال المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، جان كاسيا، اليوم الخميس، إن تفشي الحمى يشكل مصدر قلق لأن "جنوب السودان قريب ولديه نظام صحي هش".


