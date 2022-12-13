قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن أسرتها في الطفولة لم تكن ترغب في استكمالها التعليم، ولكن جدها رفض ذلك وتكفل بالمصروفات الدراسية.

وأضافت خلال لقائها على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الارادة القوية والثقة بالله تمحي الصعاب، واصفة نفسها بـ"المتمردة"، متابعة: "أنا اتولدت متمردة، واتعودت أقول رأيي من طفولتي مهما كانت العواقب".

"أزمة مالية حولت حياتنا من النوم على الأسرة إلى افتراش الأرض، بعد أن كان والدي يملك أسطولًا للسيارات"، هكذا علقت على التحديات التي تعرضت لها منذ الصغر، مضيفة أن والدها أراد أن تعمل في "الخياطة"، للمساعدة في مصاريف المنزل وتعليم اخوانها الشباب، ولكن إرادتها فاقت كل شيء وأكملت تعليمها لتصبح على ما هي عليه، مؤكدة عدم اقتناعها بالفشل.

وعن دورها كنائبة بمجلس النواب قالت إنها تتمنى إصلاح التشريعات ذات العيوب أو النقص، والعمل على مستقبل ذو تشريعات تفيد المواطن المصري في الجمهورية الجديدة