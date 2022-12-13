وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتفقدان مشروعات حياة كريمة بقرية كفر سعد البلد

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة لقرية كفر سعد البلد بمركز كفر سعد للوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، وذلك في ثاني محطات الوزير خلال زيارته لدمياط.



واستمع الوزير والمحافظ، إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة إطفاء بلغ معدل التنفيذ بها حوالي 60% والتي تتضمن جراج ومكاتب إدارية ومخزن وغرف إقامة، كما اطلعا على المعدلات التنفيذية بالسوق الحضاري ويشمل 20 باكية وغرفة أمن ودورة مياه، وموقف سيارات الأجرة الذي يسع 20 سيارة وتم رصفه بالبلاطات الخرسانية، ويأتي ذلك ضمن خطة مشروعات المبادرة بإجمالي 5 وحدات إطفاء و8 أسواق حضارية و11 موقفا لسيارات الأجرة بمركز كفر سعد بتكلفة قدرها 95 مليون جنيه.



وعلى جانب آخر، تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط مجمع الخدمات الحكومية الذي تضمن أرضي شامل المركز التكنولوجي وصالة للجمهور ودور أول وثاني يضم عدد من الخدمات، بنسبة تنفيذ 100% للبدء في إجراءات الفرش والتجهيز والتشغيل، كما تفقدا مركز شباب كفر سعد البلد ونقطة الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%.



وأكد وزير التنمية المحلية، أن نسبة الإنجاز في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تنفذ في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وصلت إلي حوالي 72% في العديد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين في القري المستهدفة.



وقال إن مجمعات الخدمات الحكومية التي يتم إنشاؤها في قرى مركز كفر سعد بالمحافظة اقتربت من الانتهاء ووصلت نسبة التنفيذ أكثر من 93%، كما تم الانتهاء من تدريب 126 من كوادر الإدارة المحلية لإدارة سير العمل في المجمعات الجديدة.



وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات والتأكد من جودة التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، وصولا لدخولها الخدمة في مطلع العام الجديد بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.



ومن جانبها، قالت المحافظ، أنه تم إدراج 28 قرية بإجمالي 219 تابع بمركز كفر سعد وذلك بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، مشيرة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات بكافة النواحي والتي ستخدم 243 الف نسمة بقرى المركز.



وأكدت، أن هذا المشروع القومي العملاق تضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التي تتوافق أهدافها مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة في بناء الإنسان المصري وخدمة أهالي الريف وتوفير حياة كريمة لهم، مشيدة بتكاتف كل مؤسسات الدولة الذي جاء في تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل.