لم تتضمن المسودة الجديدة لنص البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" المنعقد في دبي، ذكر الدعوة الصريحة إلى التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، الذي تطالب به العديد من الدول.

ونشر نص إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الأربعاء.

ودعت الوثيقة، في صفحاتها الواحدة والعشرين، الدول إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة لديها.

وكانت أكثر من 100 دولة قد دعت سابقا إلى التخلص التدريجي الكامل من الوقود الأحفوري.

وتضمنت الوثيقة هدف مضاعفة القدرة على استخدام الطاقات المتجددة بمقدار 3 أضعاف بحلول عام 2030 ومضاعفة وتيرة كفاءة استخدام الطاقة خلال هذه الفترة.

وتعهدت دول مجموعة العشرين بالعمل لتحقيق هذا الهدف بالفعل.

ونشرت رئاسة مؤتمر المناخ، مساء الاثنين الماضي، مسودة نص أثارت عاصفة من الاحتجاجات من جانب العديد من الدول، التي انتقدتها باعتبارها ضعيفة للغاية فيما يتعلق بحماية المناخ.

ووصفتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي بأنها غير مقبولة.

وتلبي المسودة الأخيرة الآن إلى حد ما مطالب هؤلاء المنتقدين.