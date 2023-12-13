الحصر العددي للجنة العامة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وجاءت النتيجة كالآتي:

إجمالي عدد الناخبين: 267 ألفا و794 ناخبًا.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 175 ألفًا و684 ناخبًا.

عدد الأصوات الصحيحة: 174 ألفا و498 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة: 1186 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 152 ألفًا و748 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 3799 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1923 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 16 ألفًا و28 صوتًا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».