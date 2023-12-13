الحصر العددي للجنة العامة رقم 23 بمحافظة القاهرة: 197 ألفا و356 صوتا للسيسي

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة 23 دائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة.

وجاءت النتيجة كالآتي:

إجمالي عدد الناخبين: 270 ألفا و353 ناخبًا.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 208 آلاف و779 ناخبًا.

عدد الأصوات الصحيحة: 208 آلاف و369 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة: 410 أصوات.

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 197 ألفًا و356 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 5264 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1024 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 4725 صوتًا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».