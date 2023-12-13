الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 جنود أثناء القتال في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 10 جنود من بينهم قائدان كبار وعدة ضباط في معارك عنيفة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء؛ مما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم البري إلى 115.

وقتل 9 من الجنود في معركة في وسط "الشجاعية" وهي واحدة من أكبر المواجهات دموية، منذ توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وقتل رقيب أول أوريا يعقوب "19 عاما "من الكتيبة رقم 614 بسلاح الهندسة القتالية، من "عسقلان" في حادث منفصل شمال غزة.

وأضاف الجيش، أن 3 جنود آخرين أصيبوا بشكل خطير.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، مقتل 8 جنود أمس الثلاثاء أثناء القتال في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن 7من الجنود الثمانية قتلوا في سلسلة من الانفجارات أثناء تفتيش مبنى في حي الشجاعية في غزة.