الكشف المجاني لـ321 مواطنا بقافلة طبية في قرية السكاسكة بالعريش

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أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن القافلة الطبية نجحت في الكشف وتوفير العلاج لـ 321 مواطنًا في قرية السكاسكة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل، أن إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة نفذت القافلة الطبية والعلاجية في قرية السكاسكة على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وشملت القافلة 4 عيادات متنقلة بتخصصات الجراحة العامة، وأمراض الباطنة، وطب الأطفال، والنساء والولادة.

وأشار محمد حليم، مسئول العيادات بالقوافل الطبية، إلى أنه تم الكشف الطبي على 321 حالة وتوفير الأدوية اللازمة لهم، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية بالمجان.

وأوضح الدكتور حسانين أن توجيهات الدكتور أحمد سمير بدر تضمنت توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للقافلة، مؤكدًا استمرار القوافل العلاجية لخدمة أهالي شمال سيناء.