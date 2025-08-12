 ﻿﻿بعد سنوات من الخلافات.. عودة التعاون الفني بين المنتج هاني محروس والفنان محمد رشاد - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 5:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

﻿﻿بعد سنوات من الخلافات.. عودة التعاون الفني بين المنتج هاني محروس والفنان محمد رشاد


نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 5:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 5:38 م

في مفاجأة كبيرة، وبعد خلافات استمرت لسنوات، عاد التعاون الفني مجددًا بين المنتج هاني محروس والمطرب محمد رشاد.

ويعمل هاني محروس حاليًا على إنتاج أغنية جديدة لمحمد رشاد بعنوان "قهوة مظبوطة" من المقرر طرحها غدا الأربعاء ١٣ أغسطس.

الأغنية تأتي ضمن ميني ألبوم يحمل اسم "عشم إخوة"، من إنتاج شركة "إن جي ميوزيك برودكشن" للمنتج هاني محروس.

أغنية "قهوة مظبوطة" من كلمات: ملاك عادل، ألحان: مصطفى الشعيبي، توزيع: إسلام ساسو، وهندسة صوتية: هاني محروس.

يُذكر أن محمد رشاد قدّم عددًا من الأغاني الناجحة خلال فترة تعاونه السابقة مع شركة "إن جي ميوزيك برودكشن"، من أبرزها: "اللي كانوا"، "أنا آسف"، وغيرها من الأعمال الغنائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك