في مفاجأة كبيرة، وبعد خلافات استمرت لسنوات، عاد التعاون الفني مجددًا بين المنتج هاني محروس والمطرب محمد رشاد.

ويعمل هاني محروس حاليًا على إنتاج أغنية جديدة لمحمد رشاد بعنوان "قهوة مظبوطة" من المقرر طرحها غدا الأربعاء ١٣ أغسطس.

الأغنية تأتي ضمن ميني ألبوم يحمل اسم "عشم إخوة"، من إنتاج شركة "إن جي ميوزيك برودكشن" للمنتج هاني محروس.

أغنية "قهوة مظبوطة" من كلمات: ملاك عادل، ألحان: مصطفى الشعيبي، توزيع: إسلام ساسو، وهندسة صوتية: هاني محروس.

يُذكر أن محمد رشاد قدّم عددًا من الأغاني الناجحة خلال فترة تعاونه السابقة مع شركة "إن جي ميوزيك برودكشن"، من أبرزها: "اللي كانوا"، "أنا آسف"، وغيرها من الأعمال الغنائية.