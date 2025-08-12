دول ومؤسسات أوروبية: المعاناة في غزة وصلت مستوى لا يمكن تصوره

أعلن 27 شريكا دوليا، بينهم المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، أن المعاناة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات لا يمكن تصورها، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى إزالة العقبات أمام المساعدات.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الشركاء الـ 27، الثلاثاء، بشأن القيود التي تواجه المساعدات الإنسانية وعمل منظمات المجتمع المدني في غزة.

وأفاد البيان: "وصلت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات لا يمكن تصورها. المجاعة قائمة أمام أعيننا. لابد من تحرك عاجل لوقف المجاعة وعكس مسارها".

وشدد البيان على ضرورة حماية المساعدات الإنسانية وعدم تسييسها، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بشحنات المساعدات من جميع المنظمات غير الحكومية الدولية وإزالة العقبات التي تعترض عمل الجهات الفاعلة الإنسانية الأساسية.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء في المجال الإنساني خطوات فورية ومستدامة وملموسة لتسهيل وصول المساعدات بشكل آمن وواسع النطاق.

وتابع: "نحن ممتنون للولايات المتحدة وقطر ومصر على جهودها الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار وسعيها لتحقيق السلام. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب، ويطلق سراح الأسرى، ويضمن وصول المساعدات إلى غزة برا دون عوائق".

ووقع على البيان 27 شريكا دوليا، شمل وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا وإدارة جنوب قبرص الرومية والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيسلندا وأيرلندا واليابان وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.