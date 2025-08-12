 الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الدوليين لغزة دون عوائق - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 6:45 م القاهرة
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الدوليين لغزة دون عوائق

وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 6:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 6:31 م

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى السماح للصحفيين الدوليين بدخول قطاع غزة بشكل آمن وفوري دون عوائق.

وقد أفاد بذلك متحدث المفوضية ثمين الخيطان، في تصريح صحفي، أكد فيه أن استهداف إسرائيل للصحفيين هو اعتداء على نقل الحقائق في غزة، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وقال الخيطان: "6 صحفيين استشهدوا مؤخرا في الهجمات الإسرائيلية ليصل العدد الإجمالي إلى 242 منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

وأدان الهجوم الإسرائيلي على خيمة للصحفيين في غزة الذي تسبب باستشهاد 6 صحفيين فلسطينيين، مؤكدا أن هذا الفعل "انتهاك خطير للقانون الدولي".

وأضاف المسؤول الأممي: "نطالب بإدخال جميع الصحفيين الدوليين بشكل فوري وآمن دون عوائق إلى غزة". ​​​​​​​

