مريض نفسي في بورسعيد ينهي حياته بالانتحار

أقدم مسن مريض نفسي في محافظة بورسعيد على الانتحار، حيث قام بإلقاء نفسه من سطح منزله لإنهاء حياته.

تلقى اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بقيام محمد حجاج الكرداوي، البالغ من العمر 60 عامًا، بالتخلص من حياته بإلقاء نفسه من سطح الدور الخامس أعلى منزله في منطقة مساكن القابوطى الشعبية.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية ببورسعيد أن الضحية كان يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه أقدم على الانتحار نتيجة تعرضه لضغوط حياتية.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة حي الضواحي، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بإعداد تقرير الطب الشرعي لتحديد الصفة التشريحية للجثمان، وللتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، لحين التصريح بدفن الجثة.