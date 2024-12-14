بوجبا يثير الغموض حول عودته للملاعب مجددا

نشر لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، رسالة غامضة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة.

ونشر نجم يوفنتوس السابق، صورة تتضمن 3 رموز تعبيرية، أشار من خلال الأولى إلى أن ثمة شيء قادم في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى رمز آخر يشير من خلاله إلى إغلاق الأفواه، وثالث ساخر.

ويبدو أن بوجبا أراد من خلال هذه الرموز الإشارة إلى اقترابه من الانتقال إلى ناد جديد، يخرس منتقديه، بعد أسابيع من فسخ عقده مع اليوفي.

ومن المنتظر عودة بوجبا للملاعب في مارس المقبل، وقت انتهاء عقوبة الحظر المفروضة عليه؛ بسبب سقوطه في اختبار المنشطات.

وارتبط صاحب الـ31 عاما في الفترة الماضية بعدة وجهات، من بينها إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب فيه ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.