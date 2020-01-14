عبد الله الميهي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزيري الخارجية والري متواجدان الآن داخل اجتماع بواشنطن بحضور الجانب الأمريكي والبنك الدولي بشأن سد النهضة، ويتم الحديث إنه تم الوصول إلى طريق مسدود، مضيفا أن إثيوبيا اقترحت أمس أن يكون رئيس جنوب أفريقيا هو الطرف الرابع في قضية السد.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم الإثنين، أنه لا مجال لحسن النية مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا سوف تبدأ في ملء السد في يوليه المقبل، لافتا إلى أنه يجب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لحل مشكلة سد النهضة.

وتابع "أديب"، أن الوقت ليس في صالح مصر، وأن الدول تتعرض إلى تحديات ويجب على المواطن أن يراها، موضحا أن المفاوض الإثيوبي يشتكي من عدم تنازل المصري عن أي شيء، والسد بالنسبة لمصر مسألة حياة، ومن الوارد أن تبني إثيوبيا سدودًا أخرى في المستقبل.

وأوضح، أن المفاوضات صعبة ومصر تستخدم كل أدواتها لأخذ حق الدولة والأجيال المقبلة، مضيفًا أن هناك دراسات فنية واضحة تبين المشكلات بالسد، وموقف الدولة المصرية عادل، قائلة: "إثيوبيا استغلت انشغال الدولة في 2011 وبدأت في بناء السد".