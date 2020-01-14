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عون: «بعض العراقيل» حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
رويترز
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 12:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 12:43 م

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن "بعض العراقيل" حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة الذي كان متوقعا الأسبوع الماضي.

وقال عون إن لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة.


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