الجماعات الإرهابية تستهدف ممر الحاضر بريف حلب بالقذائف

استهدفت التنظيمات الإرهابية، اليوم الثلاثاء، ممر الحاضر بريف حلب جنوبي سوريا بالقذائف، وذلك لمنع المدنيين الراغبين بالخروج من التوجه إلى الممر الذي وصلت إليه دفعة من المدنيين قادمين من مناطق انتشار الجماعات الإرهابية من العودة إلي بلداتهم المطهرة من الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن عددا من القذائف أطلقها الإرهابيون، سقطت في محيط ممر الحاضر جنوب حلب بالتزامن مع وجود عشرات المدنيين فيه قادمين من مناطق انتشار الإرهابيين تمهيدا لإيصالهم إلى قراهم التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب.

وأشارت الوكالة إلي أن عشرات المدنيين خرجوا اليوم من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية بريفي حلب وإدلب عبر ممر الحاضر باتجاه المناطق الآمنة.