البرلمان الألماني يوافق على اتفاق حكومي لتعويض شركات إنتاج الطاقة من الفحم

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وافق البرلمان الألماني مساء الأربعاء على اتفاق من جانب الحكومة بقيمة مليارات اليورو لتعويض الشركات التي تولد الطاقة من الفحم.

وبموجب الاتفاق، ستتلقى الشركات تعويضا عن إغلاق المنشآت مبكرا، مع اتجاه البلاد إلى التحول لمصادر طاقة أنظف.

ومن المقرر أن تحصل شركة "آر دبليو إي"، أكبر منتج للطاقة في ألمانيا، على 6ر2 مليار يورو (16ر3 مليار دولار) ، بينما ستتلقى شركة "إل إي إيه جي" على 75ر1 مليار يورو.

وبدأت الشركات المنتجة للطاقة من الفحم بالفعل في إزالة المحطات من شبكة الكهرباء.

وفي إصلاح شامل للصناعة بمليارات اليورو، ستقوم ألمانيا بإغلاق صناعة الفحم بالكامل تدريجيا بحلول عام 2038 على أقصى تقدير كجزء من جهود الحكومة لمكافحة تغير المناخ.

ويمثل الفحم حاليا حوالي ثلث احتياجات الطاقة في البلاد.

وتدرس ألمانيا إمكانية تقديم التخلص التدريجي من الفحم إلى عام 2035.