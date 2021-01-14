 مدير آثار الإسكندرية: رصد تجمعات بسيطة من مياه الأمطار في قلعة قايتباي - بوابة الشروق
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مدير آثار الإسكندرية: رصد تجمعات بسيطة من مياه الأمطار في قلعة قايتباي

هدى الساعاتي:
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 11:33 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 11:33 م

تفقد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الخميس، قلعة قايتباي الأثرية في حي الجمرك؛ للاطمئنان على سير حركة الزيارة خلال نوة الفيضة الكبرى.

كما تابع، خلال جولته التفقدية، أعمال مشروع للحماية البحرية لقلعة قايتباي، والوقوف على فاعليته الكبرى في حماية القلعة خلال النوة.

وقال متولي، إنه تم رصد تجمعات بسيطة من مياه الأمطار والتعامل معها، ولم تتأثر القلعة بالنوة، مضيفا أن مشروع الحماية البحرية حمى القلعة بنسبة 100%، ولم تدخل المياه من الشبابيك والسراديب.

يذكر أن قلعة قايتباي تفتح أبوابها أمام الزيارة حتى الساعة 8 مساء يوميا، وطوال السنة بناء على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار 1 سبتمبر 2020.


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