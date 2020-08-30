الداخلية تستهدف بؤرة إجرامية للاتجار بمخدر الآيس بأسيوط

استهداف أجهزة وزارة الداخلية، بؤرة إجرامية للاتجار بمخدر الآيس بأسيوط.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي: "الأمن الوطني – الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي، باستهداف بؤرة إجرامية للإتجار بمخدر الآيس "الشابو" بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية، ويقوم على إدارتها 3 عناصر إجرامية – مقيمين بذات الناحية – لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم: "كمية من مخدر الآيس -شابو- وزنت كيلو جرام، وبندقية آلية، و2 طبنجة، وطبنجة صوت، وكمية من الخزن والطلقات النارية المتنوعة، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و3 ميزانًا، وسلاح أبيض، كمية كبيرة من الأمبولات تستخدم لتجزئة المواد المخدرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وحيازتهم للمضبوطات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون و600 ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.