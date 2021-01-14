ترامب: أدين بشكل كامل العنف الذي حدث بمبنى الكونجرس

ترامب: المتورطون في أحداث العنف أمام الكونجرس سيتم تقديمهم للعدالة





قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إن أحداث الأسبوع الماضية أمام مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن أغضبت ملايين الأمريكيين، مؤكدًا أنه يدين بشكل كامل العنف الذي حدث بمبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

وأضاف في مقطع فيديو بثه حساب البيت الأبيض عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أنه لا مكان للعنف في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا إن «جعل أمريكا عظمية مجددًا متعلق بدور القانون وتعزيز التقاليد والقيم الخاصة بالأمة».

وأشار إلى أن «العنف ضد كل ما يؤمن به وما يؤمن به الحزب الجمهوري»، متابعًا: «لا مناصر حقيقي لي يؤيد العنف السياسي أو لا يحترم القانون والعلم الأمريكي أو يهدد الأمريكيين، لو فعلتم ذلك فأنتم لا تؤيدون حركتنا وتهاجمونها وتهاجمون البلاد».

ونوه إلى أن العالم مر بوقت عصيب بسبب جائحة كورونا، مشددًا على أهمية وقف العنف: «إذا كنت تابع لليمين أو اليسار، ديمقراطي أو جمهوري، لا تعريف أو اعتذارات أو استثناءات للعنف».

وأكد أن «المتورطين في أحداث العنف أمام الكونجرس سيتم تقديمهم للعدالة»، مشيرًا إلى تحضير آلاف العناصر من الحرس الوطني لتأمين العاصمة واشنطن والتأكد من الانتقال السلمي للسلطة.