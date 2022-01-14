 إجراء 9 عمليات جراحية مسالك بولية بالمنظار بـ«حورس التخصصي» في الأقصر - بوابة الشروق
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إجراء 9 عمليات جراحية مسالك بولية بالمنظار بـ«حورس التخصصي» في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 5:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 5:33 ص

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت في الأقصر، والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية من إجراء 9 عمليات جراحة مسالك بولية بالمنظار.

وتنوعت عمليات الجراحة ما بين تفتيت واستخراج حصوات من الحالب بمنظار الحالب، وتوسيع ضيق بمجرى البول، واستخراج حصوات من المثانة البولية بالمنظار، بالإضافة إلى عمل منظار مثانة تشخيصي لمريض يعاني من جيب بالمثانة البولية.

كما تم إجراء عملية ربط لدوالى بالخصية باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وتماثل جميع المرضى للشفاء وتم خروجهم للمنزل بصحة جيدة.

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