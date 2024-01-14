دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية أمام دارمشتات بالبوندسليجا

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عاد فريق بوروسيا دورتموند لسكة الانتصارات بالفوز على مضيفه دارمشتات بنتيجة (3 / صفر) مساء السبت ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم جوليان براندت لدورتموند بهدف أول في الدقيقة 24، وعزز نجم الفريق ماركو رويس تفوق الضيوف بهدف ثان في الدقيقة 77، وأضاف يوسوفا موكوكو الهدف الثالث في الدقيقة 92.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بعدما حقق أول فوز له بعد التعثر في آخر أربع جولات بخسارة وثلاثة تعادلات.

أما فريق دارمشتات فقد تلقى خسارته الحادية عشرة هذا الموسم ليقبع في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط، ويصبح مهددا بقوة بالهبوط للدرجة الثانية.

وقبلها استهل فريق باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني مشواره في العام الجديد 2024 بفوز صعب أمام مضيفه أوجسبورج بنتيجة 1 / صفر.

سجل إيزيكيل بالاسيوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94.

رفع ليفركوزن رصيده إلى 45 نقطة ليحافظ على الفارق مع ملاحقه بايرن ميونخ حامل لقب الموسم الماضي الذي يحل ثانيا في الترتيب برصيد 41 نقطة.

أما أوجسبورج فيقبع في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

كما حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا ثمينا على مضيفه لايبزيج بهدف وحيد سجله أنسجار كناوف بعد مرور سبع دقائق فقط.

رفع فرانكفورت رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 33 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل فرض التعادل نفسه على ثلاث مباريات أخرى، حيث اكتفى فرايبورج بتعادل سلبي مع ضيفه يونيون برلين، بينما تعادل ماينز مع فولفسبورج بنتيجة 1/1، وكولون مع هايدنهايم بنفس النتيجة.