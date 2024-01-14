التايمز الإسرائيلية: الجنود الإسرائيليون يتجنبون تأجيج حرب على الجبهة الشمالية

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يجد جنود الاحتلال الإسرائيلى بإحدى مستوطنات الشمال أنفسهم مجبرين -على غير المعتاد- على تلقي القذائف المضادة للدروع القادمة من جنوب لبنان، والتزام الهدوء وضبط النفس لتجنب تأجيج حرب على الجبهة الشمالية، في وضع لم يعتاد جنود الاحتلال تجربته في حروب ماضية.

ويقول المقدم في جيش الاحتلال دودان رسيلي لصحيفة «التايمز الإسرائيلية» إنه يدرب جنوده لأول مرة على تقنيات الدفاع الثابت غير الاعتيادي للجنود الاسرائيليين.

ويقول ضابط آخر بنفس الكتيبة المتمركزة بمستوطنة هنيتي إنه من العسير التحلي بضبط النفس ولكن الجنود يتأقلمون مع ذلك.

ويؤكد الجنود المتمركزون بالمستوطنة للتايمز، تلقيهم أوامر بعدم التعامل مع نيران حزب الله إلا عند التعرض لتهديد مباشر.

ويوضح ضابط آخر دون ذكر اسمه كثافة الضربات التي يوجهها حزب الله، إذ تلقت المستوطنة المذكورة ٨٠٠ صاروخ كورنيت على مدار الحرب، وذلك بجانب عدد من هجمات الطائرات المسيرة القادمة من لبنان.

وتوضح الصحيفة أن الجنود بالمنطقة يتجنبون شن أية هجمات وقائية على حزب الله تماشيًا مع الإجراءات الحكومية التي تهدف تجنب إشعال جبهة الشمال.