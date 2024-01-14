قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن «أي حديث سوى وقف العدوان، لا قيمة له في مسار المعركة التي تتوسع، وتحرق العدو وكل من دعمه وساعده وأعانه».

وأضاف في كلمة تعد الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بثتها قناة «الجزيرة»، مساء الأحد، أن «أهداف العدو تكسرت على صخرة صمود الشعب والمقاومة، كما أن قيادته تتجرع الألم وتغوص في وحل الفشل والإخفاق».

ولفت إلى أن الاحتلال فشل في تحقيق هدف التهجير القسري واستعادة الأسرى، مؤكدًا أن «التدمير العشوائي لن يحقق لهم سوى الخزي».

وأكمل: «كما سقط القناع عن هذا الكيان النازي البغيض؛ الذي ارتكب محرقة ضد الأبرياء وصنعت له عدوا ومقاتلا حاضرا ومستقبلا في كل بيت فلسطيني وعربي، ورسخت صورة الاحتلال البشعة أصلا لدى كل حر في العالم».

واعتبر ما يعلنه الاحتلال من إنجازات مزعومة حول السيطرة أو تدمير مستودعات أسلحة ومنصات صواريخ جاهزة للإطلاق وما يزعم أنها أنفاق بالكيلومترات، أنها «أمور مثيرة للسخرية».

واستطرد: «سيأتي اليوم الذي نثبت فيه كذب هذه الدعاوى وعبثيتها، ونؤكد أنه قبل 7 أكتوبر ضمن خطة العمليات لم يكن هناك مستودع أسلحة للقسام في أي مكان بقطاع غزة ولا منصات صواريخ مذخرة كما أعلن العدو تدميرها، ولايزال لدينا الكثير نقوله للعدو والعالم في الوقت المناسب».