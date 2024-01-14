أفغانستان: 779 مليون دولار حجم التجارة مع الهند في عام 2023

ذكرت وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية، أن حجم التجارة الثنائية مع الهند بلغ 779 مليون دولار في عام 2023.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد السلام اخوندزاده، لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم، إن حجم التجارة الثنائية المقدرة بـ779 مليون دولار، منها 579 مليون دولار صادرات، و200 مليون دولار واردات.

ووصفت غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، الهند بأنها سوق جيدة للفواكة الطازجة والجافة الأفغانية.

وقال أحد أعضاء الغرفة، خان جان الوكوزاي: "إذا تعاونت الهند ونقلت السفن عبر ميناء "تشابهار" ، يمكن أن نبيع الفواكة إلى الهند، بدلا من بيعها إلى باكستان بأسعار منخفضة، لكن السفن لا تأتي إلى الهند ونواجه الكثير جدا من المشكلات".

من جهة أخرى، دعا التجار المسؤولين بالإمارة الإسلامية إلى دعم المرافق لتهيئة الساحة لتحسين التجارة الإقليمية.