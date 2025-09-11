42 % من المتقاعدين في ألمانيا يحصلون على أقل من 1000 يورو شهريا

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن 42% من المتقاعدين في ألمانيا الذين يبلغ عددهم 19 مليون شخص، يحصلون على أقل من 1000 يورو (1170 دولار) شهريا.

وجاءت هذه البيانات على أساس الواقع في 31 دسمبر 2024 في رد لوزارة العمل على نائب حزب البديل من أجل ألمانيا رينيه سبرينجر.

ويحصل أكثر من 8 ملايين متقاعد على أقل من مستوى دعم الدخل الأساسي، الذي قدر بـ 1011 يورو نهاية 2024.

وأكدت الوزارة، أن مستوى المعاش التقاعدي القانوني فقط لا يحدد الأهلية للحصول على دعم الدخل الاساسي، حيث لا يتم الاخذ في الاعتبار الدخل الآخر وظروف الأسر.

ويشار إلى أن المعاش التقاعدي القانوني يتم احتسابه بصورة منفردة وفقا لما كان يجنيه الشخص خلال فترة العمل، وحجم المساهمة في صندوق المعاشات وعدد أعوام المساهمات.

ووفقا لصندوق تأمين المعاشات الألماني، فإن المتقاعدين حصلوا على معاش شهري بقيمة 1154 يورو العام الماضي، مقارنة بـ 1102 يورو خلال عام 2023.

وحصل المتقاعدون على متوسط يقدر بـ1405 يورو، في حين حصلت المتقاعدات على 955 يورو.