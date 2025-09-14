اعتدى شاب على زوجته بالضرب باستخدام "عصا" حتى الموت، بسبب خلافات زوجية وتعاطيه المواد المخدرة في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد فيه مصرع ربة منزل على يد زوجها وفراره، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة "سميرة س." تبلغ من العمر 35 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، بعد أن قام زوجها "خالد"، 36 سنة، نجار، بالتعدي عليها بالضرب مستخدمًا عصا وفر هاربًا بسبب خلافات زوجية، وتعاطيه المواد المخدرة.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكن الأمن من القبض على المتهم بعد هروبه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن العصا المستخدمة في الجريمة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.