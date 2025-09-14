45 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الأحد

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، استشهاد 45 مواطنا بينهم 32 من مدينة غزة، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن 13 شهيدا نُقلوا إلى مستشفى الشفاء، و8 إلى المستشفى الأهلي العربي «المعمداني»، و8 إلى مستشفى الأقصى، و8 إلى مستشفى ناصر، و12 إلى مستشفى الهلال الأحمر.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 68 شهيدًا و346 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 64 ألفًا و871 شهيدًا، و164 ألفًا و610 إصابات.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، بلغت 12 ألفًا و321 شهيدا، و52 ألفًا و569 إصابة.

وأوضحت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا المساعدات بلغ 10 شهداء و8 إصابات.

وأعلنت ارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2494 شهيدًا، وأكثر من 18 ألفًا و135 إصابة.

ولفتت إلى تسجيل مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 422 حالة وفاة، من ضمنهم 145 طفلًا.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.