تونس تشارك الخميس في اجتماع آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الأربعاء، المشاركة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا المقرر عقده الخميس، بالشراكة مع الجزائر ومصر.

وأضافت في بيان، أن وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، يشارك إلى جانب نظيريه المصري عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف، في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، الذي تحتضنه الجزائر العاصمة، الخميس.

وأكدت أن "الاجتماع سيبحث آخر تطوّرات الوضع في دولة ليبيا الشقيقة، ومناقشة الجهود المشتركة التي تبذلها دول الجوار الثلاث بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي-الليبي".

كما سيبحث الاجتماع سبل "العمل على تهيئة المناخ الملائم، للتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية تُكرّس سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، وتُعزّز أمنها واستقرارها ومسارها التنموي، تحت رعاية ومساندة منظمة الأمم المتحدة."

تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل أن يتم استئنافها في مايو الماضي، حيث انعقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.

ووفق بيان صدر عن الاجتماع حينها "جدد الوزراء الدعوة لكل الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق".

وتسير ليبيا حكومتان، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).