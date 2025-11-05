بلدية غزة: أزمة المياه في القطاع وصلت إلى مستوى كارثي

حذر المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، من من أن أزمة المياه في القطاع وصلت إلى مستوى كارثي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر راجع إلى التدمير الواسع الذي طال شبكات المياه والآبار ومحطات التحلية جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن ما يصل إلى غزة اليوم لا يتجاوز 15% من احتياجها الفعلي البالغ نحو 100 ألف متر مكعب يوميا، و 17 بئرا فقط تعمل من أصل 88، فيما خرجت محطة التحلية المركزية عن الخدمة بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن كل قطاعات الحياة الحيوية في القطاع معدومة تمامًا.

وأضاف أنه لا تتوفر أدنى مقومات العيش للسكان في القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون سياسة "إسرائيلية" ممنهجة تهدف إلى القتل عبر الحصار والتجويع.

ولفت إلى أن نقص المعدات والإمكانات يشكل أكبر تحدٍ أمام فرق الدفاع المدني، خصوصًا في انتشال الشهداء والتعامل مع مخلفات الحرب غير المنفجرة، ما يضاعف خطر الموت.