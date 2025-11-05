البنك المركزي الإسرائيلي يشكك في خطة وزير المالية لفرض ضرائب استثنائية على البنوك

أعرب البنك المركزي الإسرائيلي عن تشككه إزاء خطط الحكومة لفرض ضرائب استثنائية على البنوك ضمن موازنة العام المقبل، قائلا إن المقترح من شأنه تقويض اليقين التنظيمي ويضر بالحافز للاستثمار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي الإسرائيلي القول، في بيان، اليوم الأربعاء، إن فرض ضريبة على قطاع معين مثل التي اقترحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الأسبوع يتطلب أولا "فحص شامل ومعمق".

وأضاف البيان، أن الضرائب "ستؤثر بصورة سلبية على أداء الأسواق المالية وقيمة الأصول العامة".

وكان سموتريتش قد قال أمس الثلاثاء، إن ضريبة جديدة على البنوك ستركز على أرباح القطاع الناجمة عن الفائدة قائلا: "ستكون ضريبة دائمة على عنصر الربح الذي لا يأتى عن العمل الشاق".