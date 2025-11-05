صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 68 ألفا و875

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68 ألفا و875 شهيدا و170 ألفا و679 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي التي تصدره الوزارة لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت "3 شهداء (منهم اثنان انتشال) وإصابتين" خلال 24 ساعة.

وأوضحت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

ولم تشر الوزارة إلى ملابسات استشهاد الفلسطيني، إلا أن بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة وحركة حماس، تؤكد ارتكاب إسرائيل عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وذكرت الوزارة أنه "منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، وصل إجمالي الشهداء241 وإجمالي الإصابات 609 وإجمالي الانتشال 513".

كما أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "68 ألفا و875 شهيدا و170 ألفا و679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

وإلى جانب الضحايا، ألحقت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي واستمرت لعامين، دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية تصل إلى 70 مليار دولار.