أردوغان: لا نطمع بأراضي أي دولة ونحترم حقوق جيراننا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التأكيد على أن بلاده لا تطمع في أراضي أو سيادة أي دولة، وأنها تحترم حقوق جميع البلدان وعلى رأسها دول الجوار.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بالبرلمان التركي.

وقال أردوغان: "ليس لدينا أطماع في أراضي أو سيادة أو موارد دول أخرى، ونحترم الحقوق السيادية لجميع الدول الصديقة وعلى رأسها جاراتنا".

سلامة دول الجوار

وأوضح أردوغان أن الحفاظ على بقاء تركيا والدفاع عنه تحت أي ظرف، يعد "خطا أحمرا" بالنسبة لتحالف الجمهور المكوّن مع حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

وشكر أردوغان جميع الأحزاب السياسية والنواب الذين صوتوا لصالح مشروع القانون الذي يمدد تفويض إرسال القوات التركية إلى العراق وسوريا لمدة 3 سنوات، مشيرا أن هذا التفويض "يضمن أمن تركيا ويساهم في أمن وسلامة دول الجوار".

وأردف: "جنودنا الضامنين للسلام والأمن والاستقرار في كل منطقة يوجدون فيها ضمن إطار القانون الدولي، سيستمرون في الدفاع عن السلام والتضامن والأخوة في كل مكان يتواجدون فيه".

وفي 21 أكتوبر الفائت، وافق البرلمان التركي على تمديد مهمة الجيش في العراق وسوريا لمدة 3 سنوات، اعتبارا من 30 أكتوبر 2025.

وتابع: "العلم التركي، كما كان عبر التاريخ، سيواصل منح الثقة لأصدقائه في جميع المناطق التي يرفرف فيها. ولا يجب أن يشك أحد في ذلك".

وأضاف: "إن إخواننا من التركمان والعرب والأكراد والسنة والشيعة يعرفون هذا الواقع التاريخي جيدا. وهم سعداء بتمركز جنودنا على أراضيهم".

تركيا بلا إرهاب

وتطرق إلى مسار "تركيا بلا إرهاب"، مؤكداً أن أنقرة تعمل دون الالتفات إلى "الاستفزازات" ودون إتاحة فرصة لمحاولات تخريب هذا المسار.

وأوضح أن حكومته تتخذ "خطوات شجاعة" للتخلص من المشاكل الكبرى التي أثقلت كاهل تركيا لنحو نصف قرن.

واستطرد: "يبدو أننا وصلنا إلى مفترق جديد في طريق تحقيق هدف "تركيا بلا إرهاب" وتطهير المنطقة أيضاً من الإرهاب. يجب على الجميع تحمّل المسئولية ودعم هذا الهدف".

وأضاف: "تركيا بلا إرهاب، هي تركيا القادرة على كسر قيودها. تركيا بلا إرهاب هي تركيا السعيدة التي تعيش في سلام وأمن. تركيا بلا إرهاب هي علامة على النجاح والازدهار".

وفي 12 مايو الماضي، أعلن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي قراره حل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

ونهاية فبراير الماضي، دعا أوجلان إلى حل جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

وفي 11 يوليو الماضي، أقدمت مجموعة من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.

دعم القضية الفلسطينية

وخلال نفس الخطاب، أشار أردوغان إلى العديد من الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها في البرلمان التركي، بما في ذلك افتتاح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مكتبا في أنقرة.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا القرار علامة على دعم تركيا للقضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحق والعدالة والحرية.

وفي حزيران الماضي، أبرمت الحكومة التركية اتفاقا مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لاستضافة مكتب تمثيلي للوكالة في العاصمة أنقرة.

وأواخر أكتوبر الفائت، صادق البرلمان التركي على الاتفاقية المبرمة.