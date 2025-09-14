أمير الكويت ثاني زعيم عربي يتغيب عن حضور قمة الدوحة الطارئة

قرر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التغيب عن حضور القمة العربية الإسلامية في الدوحة، المزمعة غدًا الاثنين، ليصبح بذلك ثاني زعيم عربي يتغيب عن القمة بعد سلطان عمان هيثم بن طارق.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، من المقرر أن يغادر ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والوفد الرسمي المرافق أرض الوطن يوم غد الاثنين، متوجها إلى دولة قطر، لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في قمة الدوحة.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة العمانية للأنباء، بأن نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، سيغادر غدًا الاثنين، إلى دولة قطر لترؤس وفد سلطنة عُمان المشارك في القمة الطارئة.

وتستضيف قطر قمةً للدول العربية والإسلامية يوم الاثنين، للتعبير عن رفضها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة «حماس» في العاصمة القطرية وتضامنها مع الدوحة، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، السبت.

وقال المتحدث ماجد بن محمد الأنصاري، إن هذه القمة الطارئة «ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر قدمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي ينعقد الأحد».

وأكد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن انعقاد القمة «يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل».