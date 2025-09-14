شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات عنيفة على مبنى داخل الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، يحوي آلاف الأبحاث الأثرية.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن «طائرات الاحتلال دمرت مبنى يسكنه نازحون في الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة، بعد إجبار السكان على الإخلاء قسرًا، مخلفًا دمارًا واسعًا».

ويعد هذا المبنى السكني الثالث الذي يقصفه الاحتلال على مدار اليوم، بعدما دمّر كل من: برج الكوثر، وبرج مهنا، غرب المدينة، بذريعة وجود «بنى تحتية» لحماس.

ويواصل الاحتلال تفجير ونسف المنازل في شمال القطاع ومدينة غزة، في مسعى لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسري إلى الجنوب.

وفي وقت سابق، دمّرت طائرات الاحتلال، بعدد من الصواريخ، برج الكوثر السكني الذي يضم عددًا كبيرًا من النازحين.

كما دمّر جيش الاحتلال برج «مهنا» السكني في حي تل الهوى بمدينة غزة، وذلك بعد دقائق من إنذاره بقصف البرج والمنطقة المحيطة.