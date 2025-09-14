الأهلي ينشر أبرز التعديلات المقترحة على لائحة النادي في عمومية 19 سبتمبر

أعلن نادي الأهلي، اليوم الأحد، أبرز التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 سبتمبر الجاري.

أشار الأهلي في بيان رسمي "تتضمن التعديلات المقترحة مجموعة من البنود الجوهرية التي من أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية".

أضاف "أول مقترح هو نقل الاختصاصات الإدارية، الذي يتمثل في نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون الجديد".

وتابع "تنظيم اعتماد الميزانية بوضع آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة".

واصل البيان "استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث نصت التعديلات على استقلالية المركز بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية ليصبح كيانا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية".

وختم الأهلي بيانه "تأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلا من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة".