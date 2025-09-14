وزير العمل يروي تفاصيل واقعة وفاة رضيعة لعاملة مصنع: ما حدث خطأ كبير للغاية

قال محمد جبران وزير العمل، إن هناك خطأ كبيرًا للغاية في واقعة في واقعة وفاة طفلة رضيعة لعاملة بإحدى شركات الغزل والنسيج الإسكندرية بعد رفض منح الأم إجازة لرعاية طفلتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الشمس 2»، أن الشركة تخصم 1000 جنيه من راتب من يتغيب يومين متتاليين عن العمل، مشيرًا إلى تلافي الملاحظات دون اللجوء إلى توقيع المخالفات المقابلة للعمل.

وأوضح أنه تم تصحيح الوضع مع صاحب المنشأة فيما يخص الغرامات التي يتم فرضها، مشيرًا إلى أن سيتلقى تقريرًا بشأن الواقعة وما خلفته من احتجاج في المصنع لبيان الأمر.

ونوه بأنه إذا كان جُرم يصل إلى تحرير محضر وإحالة الأمر إلى الجهات القضائية سيتم اتخاذ هذا الأمر، مؤكدا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة لاحتواء السيدة.

وأكد أن الوزارة صرفت إعانة جيدة للسيدة لكنه تحفظ على ذكر المبلغ غير أنه وصفه بأنه مبلغ جيد للغاية وليس بالبسيط، موضحًا أن حق السيدة سيعود من خلال الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الموظفة طلبت إقالة المديرة التي رفضت منحها إجازة، موضحًا أن الوزارة تبحث عن مصنع آخر لتوظيف السيدة فيه باعتبارها قد لا تتمكن من العمل هناك.

ووصف وزير العمل، تصرف المديرة بأنه غير مسئول، مؤكدا الالتزام بتطبيق القانون بقوة وحزم.

وشهدت إحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الحرة في العامرية بغرب الإسكندرية، حادثة مؤسفة ولدت حالة غضب بين العاملين، بعد وفاة رضيعة لإحدى العاملات بالشركة، نتيجة رفض الإدارة منحها إجازة قصيرة لرعايتها أثناء مرضها.