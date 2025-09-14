قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إن أفق غزة يتغير، مشيرا إلى الغارات المكثفة التي تشنها إسرائيل على المدينة مستهدفة الأبراج السكنية.

ونشر كاتس عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو لمبنى ينهار في مدينة غزة إثر الغارات الإسرائيلية، وأرفق المقطع بعبارة "برج الورق. أفق غزة يتغير".

מגדל הקלפים. קו הרקיע של עזה משתנה. pic.twitter.com/GvJ9CHCqnF — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 14, 2025

وتشهد مدينة غزة تصعيدا غير مسبوق في سياسة قصف الأبراج السكنية، مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المباني المرتفعة التي تؤوي آلاف الفلسطينيين، بينهم نازحون لجأوا من الأحياء الشرقية والشمالية.

ودمرت طائرات الاحتلال، اليوم الأحد، برج الكوثر السكني في حي الرمال الجنوبي بعد قصفه بأربع قنابل.

كما استهدفت الغارات أبراجا وعمارات أخرى بينها "مهنا" و"الشنطي" و"عايش" و"أبو رصاص"، وسط حالة من الذعر بين النازحين.

وكان جيش الاحتلال قد نشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي خرائط ملونة بالأحمر حدد فيها أحياء وبلوكات كاملة مهددة بالقصف، مطالبا السكان بالتوجه جنوبا إلى مواصي خان يونس التي يزعم أنها "المنطقة الإنسانية"، رغم تعرضها للقصف مرارا من الاحتلال.