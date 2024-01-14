الحكم على 3 إيطاليين بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب أداء التحية الفاشية في مقبرة عسكرية

أصدرت محكمة حكما على ثلاثة رجال في إيطاليا بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لكل منهم؛ بسبب أداء التحية الفاشية، في مقبرة عسكرية ألمانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الأحد إن محكمة الاستئناف في روما أدانت المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و60 عاما، في محكمة الدرجة الثانية. وانتهت المحاكمة الأولى ببرائتهم.

وكان الرجال الثلاثة من بلدة "كاسينو" جنوب إيطالبا، قد توجهوا بالفعل إلى المقبرة العسكرية هناك في عام 2017 . وخلال أداء التحية، هتفوا "تكريما لضحايا الحليف الألماني والجمهورية الاشتراكية(الإيطالية)".

وهناك فيديو دعائي للحادث، الذي انتشر بسرعة على الإنترنت. ودفن أكثر من 20 ألف جندي في كاسينو.

وتعد معركة "مونتي كاسينو" في عام 1944، واحدة من أطول المعارك في الحرب العالمية الثانية، حيث استمرت أربعة أشهر.