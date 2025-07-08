أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء عن تلقي لجان تلقي طلبات الترشح على انتخابات مجلس الشيوخ لـ37 طلبا على نظام الفردي فيما خلت اللجان من تلقي أي طلبات على نظام القوائم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها منذ قليل، أنها غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات واصلت متابعتها الحثيثة لسير عمل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والمنعقدة بمقار المحاكم الابتدائية لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن الهيئة تحققت من انتظام سير االعمل في جميع اللجان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأكدت الهيئة أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها لجان التلقي اليوم هي 37 طلبا جديد جميعها للترشح على النظام الفردي، منوهة أنه لم تتقدم أي قائمة بطلبات الترشح على نظام القوائم حتى الآن.

ولفتت الهيئة أنه بذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 311 طلبا للترشح، مشيرة إلى أن الهيئة تأكدت من أنه قد تم رفع جميع المستندات المقدمة رفق هذه الطلبات على البرنامج الإلكتروني المخصص وذلك في إطار جهودها لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيا لتسهيل عملية المراجعة والوصول إليها مستقبلا.

واستدركت الهيئة في بيانها أن المتابعة المستمرة تأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين طالبي الترشح.