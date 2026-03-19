رئيس وزراء المجر يستبعد التراجع عن رفض حكومته منح قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

استبعد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان تراجع حكومته عن رفضها منح كييف قرض بقيمة 90 مليار يورو (103 مليارات دولار) وفرض عقوبات جديدة على موسكو لحين استئناف إمدادات النفط الروسية عبر أوكرانيا.

وقال أوربان لدى وصوله اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس " لن أدعم أبدا أي قرار يصب في مصلحة أوكرانيا".

وأضاف أوربان " الموقف المجري بسيط للغاية. نحن على استعداد لدعم أوكرانيا حين نحصل على نفطنا، الذي تحظره".

ويشار إلى أن خط دروجبا كان ينقل النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى وسط أوروبا حتى تضرر في هجوم روسي في يناير الماضي وفقا لما قالته كييف. وأثار توقف إمدادات الوقود التوترات بين بودابست وكييف.

وطالبت المجر كييف بإصلاح الخط سريعا واستئناف شحن الإمدادات. ووفقا لأوكرانيا، لم يكن من الممكن إصلاح الخط سريعا.

وقد عارضت كييف إقرار حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، كما عرقلت منح أوكرانيا قرضا جديدا.

وقال مسؤولون أوروبيون إن أوكرانيا قبلت مؤخرا المساعدة الفنية والمالية من الاتحاد الأوروبي لإصلاح الخط.

وأكد أوربان أنه سيغير رأيه فقط حين يصل النفط الروسي إلى بودابست مجددا.