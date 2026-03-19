رائدا فضاء ينتهيان من مهمة سير خارج محطة الفضاء الدولية بعد تأجيلها بسبب مشكلة صحية

أعلنت الوكالة الوطنية للفضاء والطيران (ناسا)، أمس الأربعاء، أن رائدي فضاء أتما مهمة سير خارج محطة الفضاء الدولية، بعدما تم تأجيلها في يناير الماضي في اللحظات الأخيرة بسبب تعرض أحد أفراد الطاقم لمشكلة صحية.

وأفادت وكالة ناسا بأن رائدة الفضاء جيسيكا مير، ورائد الفضاء كريس وليامز، أمضيا نحو سبع ساعات خارج المحطة، حيث قاما بأعمال تحضيرية من أجل تركيب لوحة شمسية جديدة.

يشار إلى أن مهمة السير كانت الأولى في الفضاء لوليامز، والرابعة لمير، ورقم 278 في تاريخ محطة الفضاء الدولية.

وكان من المقرر في البداية القيام بالمهمة في يناير الماضي، إلا أنها أُلغيت قبل موعدها بفترة قصيرة بسبب تعرض أحد أفراد الطاقم لمشاكل صحية. وقامت ناسا بإعادة الطاقم إلى الأرض مبكرا، لأول مرة في تاريخ محطة الفضاء الدولية.

والرائدان مير ووليامز جزء من الطاقم الجديد.