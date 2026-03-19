ألمانيا تعيد 30 ألف شخص على حدودها منذ مايو 2025

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن ألمانيا أعادت نحو 30 ألف شخص على حدودها منذ تولي الحكومة التي يقودها المحافظون مهامها في مايو/أيار 2025.

ووصف دوبرينت هذا الرقم بأنه كبير، وقال في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" العامة مساء أمس الأربعاء إن عمليات التفتيش على الحدود لا تزال ضرورية، مشيرا إلى أن عدد حالات رفض الدخول لا يزال مرتفعا.

في المقابل، دعت نقابات للشرطة إلى تقليص هذه الإجراءات.

ودافع دوبرينت عن التدابير المتبعة على الحدود الألمانية، والتي تم تمديدها في فبراير/شباط الماضي لمدة ستة أشهر إضافية حتى منتصف سبتمبر. ووصف الوزير الإجراءات المشددة بأنها إشارة إلى تغير سياسة الهجرة في ألمانيا، مضيفا أنها تزيد من فرص كشف مهربي البشر.

وفي الوقت نفسه، أعرب الوزير عن ثقته في قواعد اللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي المقرر دخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام. وكان البرلمان الألماني قد وافق في فبراير/شباط الماضي على النظام الأوروبي المشترك للجوء.

وقال دوبرينت إنه في حال عمل هذا النظام كما هو مخطط له، بما يشمل تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، يمكن حينها إلغاء عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة داخل الاتحاد الأوروبي مجددا.