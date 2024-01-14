انسحاب قوات الاحتلال من مناطق وسط قطاع غزة

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انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من مناطق شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصف عنيف استهدف المدينة وأدّى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وقالت وكالة الأناضول، إنّ قوات الاحتلال انسحبت من بلدة المصدر شرق دير البلح، ومن منطقة مدخل شارع مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة نفسها ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وخلّفت قوات الاحتلال خلفت دماراً كبيراً في المناطق التي انسحبت منها.

وجرى تدمير مئات المنازل بشكل كامل إضافة لعمليات التجريف الواسعة التي نفذتها الجرافات العسكرية الإسرائيلية في الطرقات الرئيسية للمناطق التي كانت تتوغل فيها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية بوقوع شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة البركة بمدينة دير البلح.

واستهدف جيش الاحتلال يستهدف بقذائف المدفعية الثقيلة، محيط (شارع 10) وحي الزيتون وبلدة جحر الديك جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال أيضًا حافلة ركاب فارغة في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح، حيث تصاعد الدخان وألسنة اللهب من الحافلة.

كما أشار شهود عيان، إلى اندلاع اشتباكات بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، في أقصى شرقي مخيم البريج وسط القطاع.