الدكتورة فلوريان أشرف إسحاق أول مصرية تفوز بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة بمنطقة باريس

أعلنت الجامعة الألمانية فوز الدكتورة فلوريان أشرف إسحاق خريجة كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية 2018 بالجامعة الألمانية بالقاهرة بجائزة الأطروحة الرسمية من مستشارية جامعات باريس "Prix Solennel de Thèse de la Chancellerie des Universités de Paris" ، لتكون أول مصرية تفوز بجائزة من ضمن أفضل رسائل دكتوراه في الصيدلة بمنطقة باريس عن رسالتها الرائدة المعنونة بـ "الأجسام النانوية المستهدفة لمستقبلات mGlu كعوامل مبتكرة لعلاج الفصام".

وبحسب ما ذكرته الجامعة، بدأت فلوريان رحلة اكتشاف عقار علاجي حديث يفيد مرضى الفصام، معتمدة في بحثها على استخدام الكمبيوتر لتحليل ودراسة الأجسام النانوية لاستهداف مستقبلات محددة في المخ لعلاج مرضى الفصام، وهو مرض يصيب الإنسان باضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر على طريقة تفكير الشخص وشعوره وسلوكه، فقد يسمع المصابون به أصواتًا غير موجودة، أو يعتقدون أن أشخاصًا آخرين يحاولون إيذاءهم، غالبًا ما يصفه الأطباء بأنه نوع من الذهان، وهذا يعني أن الشخص قد لا يكون دائمًا قادرًا على تمييز أفكاره الخاصة عن الأفكار التي تحدث في الحقيقة، لذا يشكل تشخيصه وعلاجه تحدي كبير للأطباء والباحثين.

وأضافت أن فلوريان بدأت رحلة دراستها العليا في فرنسا، حيث تخصصت في تصميم الأدوية باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر، التي تتيح لمستخدمها فوائد عديدة كاكتشاف أدوية جديدة - التخلص من المركبات التي لديها خصائص غير مرغوب فيها مثل ضعف امتصاصها أو ضعف فعاليتها التعرف على تركيبات الأدوية وتحسين خصائصها، توفير الوقت والتكاليف.

وبهذه الدراسة المتقدمة حصلت على درجة الماجستير بتفوق من جامعة باريس ديدرو Université Paris Diderot عام 2020، في علم اكتشاف الأدوية باستخدام الكمبيوتر in- silico Drug Design ثم حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة باريس سيتيه Université Paris Cité عام 2023.

وشاركت خلال تلك الفترة في الكثير من المؤتمرات العلمية الدولية وحصلت على العديد من الجوائز، نظراً لاهتمامها بتطوير مجالات البحث العلمي والطبي، بهدف اكتشاف تقنيات حديثة تٌستخدم في اكتشاف الأدوية لتوفير سنوات طويلة من البحث وأموالًا وفيرة لإجراء التجارب المخبرية.



وحصلت فلوريان على تكريم في حفل أقٌيم في جامعة السربون في باريس حيث كُرم باحثون قاموا بإجراء رسائل بحثية تتناولوا خلالها قضايا علمية واجتماعية هامة في مختلف التخصصات، جاء هذا التكريم تتويج وإشادة بجهودهم وإبداعهم العلمي.