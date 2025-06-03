عادت البورصة المصرية إلى المنطقة الخضراء، اليوم الثلاثاء، لكن بمكاسب محدودة، بعد جلستين من التراجع.

ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.09%، ووصل إلى مستوى 32355.4 نقطة.

وبدأت البورصة هذا الأسبوع مستقرة في المنطقة الحمراء، بعد مكاسب الأسبوع والشهر الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.5%، ووصل إلى مستوى 32325.12 نقطة، أمس.

وكان المؤشر الرئيسي قد خسر أمس الأول الأحد نحو 0.6%.

ورغم ارتفاع المؤشر الرئيسي، خلال شهر مايو، إلا أن المكاسب الأسبوعية كانت أكبر من الشهرية، حيث زاد بنسبة 1.8% الأسبوع الماضي، بينما دفعت ارتفاعات البورصة في معظم جلسات الأسبوع، المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع، وتحقيق مكاسب بلغت نحو 2.3%.

وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الحالي 8.79%.