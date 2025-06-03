أعرب نادي بيراميدز ومجلس إدارته عن خالص شكرهم وامتنانهم لنادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، على التهنئة بمناسبة تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

كما ثمّن بيراميدز الموقف الوطني لنادي الزمالك، الذي أبدى دعمًا كبيرًا للفريق ممثل مصر في البطولة القارية، سواء من خلال الموافقة على تأجيل مواجهتهما في كأس مصر، أو الدعم الجماهيري خلال المباراة النهائية.

وجاء بيان بيراميدز عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" كالتالي:

يتقدم نادي بيراميدز ومجلس إدارته بخالص الشكر والامتنان على التهنئة الرقيقة من نادي الزمالك العريق ومجلس إدارته برئاسة المهندس حسين لبيب, بمناسبة تحقيق الإنجاز الكبير بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم،

ويتقدم نادي بيراميدز بخالص الشكر لنادي الزمالك على دوره الوطني، على الموافقة على تأجيل مباراة الفريقين في كأس مصر، مما دعم فرصتنا كممثل لمصر في التركيز على المباريات الإفريقية, كذلك مساندته وجماهيره الوفية في المباراة النهائية، وذلك في ظل العلاقة الوطيدة والأخوية بين الناديين, متمنين لنادي الزمالك، قلعة الرياضة المصرية، دوام التوفيق،

وإذ يؤكد نادي بيراميدز أن فوزه بالبطولة الإفريقية هو إنجاز جديد يُضاف لمصر وجمهور كرة القدم العظيم.